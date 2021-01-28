В Орле мужчина свалился в колодец и не смог выбраться

28.1.2021 | 10:54 Новости, Происшествия

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Инцидент произошел в районе озера Светлая жизнь.

Вчера, 27 января в дачном кооперативе «Песчаный берег» в Орле произошло ЧП. Мужчина провалился в колодец и не мог выбраться сам. При каких обстоятельствах он туда попал, пока неизвестно.

СНТ расположено в районе озера Светлая жизнь. Сообщение об инциденте спасатели получили около 17.00. На место выехала техногенная группа областной поисково-спасательной службы.

Мужчину удалось вытащить из колодца, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Каких-либо подробностей происшествия нет.

ИА «Орелград»

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