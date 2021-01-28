В Орле поздравили героев-блокадников

В торжествах по поводу годовщины снятия блокады Ленинграда приняли участи депутаты облсовета.

Вчера, 27 января в Орловской области, как и по всей стране, отметили 77 годовщину со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Орле возложили цветы к памятному знаку. Волонтеры и депутаты облсовета навестили блокадников-орловцев.

Депутаты областного и городского Советов вместе с жителями города приняли участие в церемонии возложения цветов к памятному знаку в сквере Орловских партизан. На мероприятии присутствовал орловец Евгений Смирнов. Ему было три года, когда немцы взяли в блокаду Ленинград. По дороге жизни он был эвакуирован в Тамбовскую область, рассказали в пресс-службе облсовета.

В Ливнах жителей, имеющих статус «Житель блокадного Ленинграда», поздравили волонтеры и депутаты. Участница Великой Отечественной войны Тамара Могилевцева в блокадном Ленинграде работала медсестрой. В послевоенное время посвятила себя педагогике, имеет звание Заслуженный учитель РСФСР, отличник народного просвещения, кавалер ордена Октябрьской революции, Почетный гражданин города Ливны.

Вера Федина и Нона Бабкина пережили блокаду детьми, о том времени помнят немного, но чувство голода, холода и страха остались навсегда, рассказали они гостям.

Депутаты и волонтеры подарили блокадницам цветы и подарочные наборы, а также мобильные телефоны.

— 27 января в истории нашей страны — дата особая. В этот день, 77 лет назад, в 1944 году, Ленинград был полностью освобождён от фашистской блокады, продолжавшейся 872 дня. Известие о ее снятии было встречено жителями осажденного города с великой радостью. Неслучайно этот день называют еще и Ленинградским Днем Победы, — напомнил спикер облсовета Леонид Музалевский. — Сегодня мы благодарим наших ветеранов за мир и свободу. Мы склоняем головы в знак глубокой скорби и в память о погибших, всех, кто отдал свои жизни во имя спасения города и его жителей, явивших всему миру пример героизма. Мы преклоняемся перед мужеством и стойкостью несломленных ленинградцев, скорбим о тех, кто не смог пережить блокадные дни. Искренне желаю всем крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

ИА «Орелград»