В Орловской области яиц стало гораздо меньше

Производство куриных яиц в регионе значительно снизилось.

Как сообщает Орелстат, в 2020 году в птицеводческих организациях Орловской области в среднем от одной курицы-несушки было получено по 234 яйца против 210 яиц годом ранее. Несмотря на сверхусилия несушек, в целом показатели подотрасли заметно снизились. Сообщается, что всего в регионе за год было произведено 9 миллионов куриных яиц, что на 29,7 процента меньше показателя 2019 года.

Похоже, подобная динамика становится тенденцией. Согласно приведенным данным, в 2019 году производство куриных яиц в регионе снизилось на 39,2 процента по отношению к 2018 году. Отметим, что данная статистика охватывает только сельхозорганизации и не учитывает личные подсобные хозяйства граждан.

С небольшим минусом завершила год и другая подотрасль. Производство молока в Орловской области сократилось по сравнению с 2019 годом на 1,2 процента. Всего сельхозорганизациями региона было произведено 110,4 тысячи тонн молока. По сведениям Орелстата, в среднем от одной коровы было надоено по 5976 кг молока. Это на 301 кг выше показателя предшествующего года.

«Продуктивность коров возросла в двенадцати районах, — отметили в Орелстате. — При этом самый высокий надой получен животноводами Верховского района, где в среднем от коровы надоено 8,9 тонны молока».

ИА «Орелград»