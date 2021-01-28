В Орловской области заявили о росте популяции зубров

Животных недавно заметили рядом с деревней Жудре

Специалисты «Орловского полесья» заявили о росте популяции диких зубров, которые живут в национальном парке. На Орловщину приходится самая большая доля Среднерусской популяции зубров, в которую кроме нашего региона входят Калужская и Брянская области. Среднерусская популяция является самой большой в России, а в 2021 году может стать рекордной и в мире. По прогнозам экспертов, число животных может вырасти до 800.

«Буквально недавно зубры были замечены неподалёку от населённого пункта Жудрё. Это говорит о том, что популяция этих редких животных растёт, они ищут новые места для проживания, и на территории «Орловского полесья» им комфортно. Благодаря спонсорской помощи, которая регулярно оказывается национальному парку, и идёт на корм и содержание зубров», — сказала специалист отдела экопросвещения и туризма «Орловского полесья» Галина Баздерова.

Речь идет о помощи «Орелстроя», который уже не первый год возмещает затраты национального парка на десятки тонн корма для зубров. В 2021 году строительный холдинг продолжит помогать «Орловскому полесью», несмотря на непростое для бизнеса время.

«Мы намерены продолжить оказание помощи «Орловскому полесью». Мы понимаем, что популяция зубров по-прежнему напрямую зависит от заботы, которую обеспечивают сотрудники парка», — сказал главный исполнительный директор «Орелстроя» Дмитрий Сучков.

Зима – лучшее время для наблюдения за зубрами, отметили в «Орловском полесье». Они регулярно подходят к своим «столовым», которые обустраивает «Орелстрой». Экскурсии по местам обитания зубров проводят сотрудники национального парка.

ИА «Орелград»