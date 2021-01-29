На советника Клычкова пожаловались в прокуратуру из-за оскорблений и угроз

Орловский фотограф просит привлечь Сергея Лежнева к ответственности.

Орловский фотограф Дмитрий Жумик написал заявление на имя областного прокурора Владислава Малкина. Жумик просит привлечь советника губернатора области Сергея Лежнева к ответственности за оскорбление, а также проверить его действия на предмет угрозы физической расправой.

Напомним, конфликт между Жумиком и Лежневым разгорелся в конце прошлого года. Советник губернатора написал пост о дне рождения своей дочери. Жумик вместо поздравлений написал чиновнику, что дочь Лежнева «будет расплачиваться» за дела отца. «Все, что вы сейчас делаете, скажется на ее жизни. Вот увидите», — сказано в его комментарии.

Впоследствии Жумик рассказал СМИ, что после этого Лежнев начал звонить с угрозами и пытался «забить стрелку».

— Если все думали, что история с Белгородским пациентом сошла на нет, и я выкинул ее из головы, то не тут-то было. Немного задержалась подготовка заявления, так как для прокурора нужно было записать компакт диск, а я сидиромами уже лет 10 не пользовался) Но все готово! И я спешу ознакомить вас с материалами, которые уже приняты прокуратурой для рассмотрения! — написал сегодня Жумик в Сети.

ИА «Орелград»