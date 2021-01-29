Орел признали неготовым к закрытию Красного моста

На сессии облсовета заслушали доклад представителя мэрии и приняли его «с пессимизмом».

На сессии областного Совета 28 января обсудили предстоящее закрытие Красного моста в Орле. Доклад заммэра депутаты приняли «с пессимизмом», отметив, что задали больше вопросов, чем получили на них ответов. В облсовете опасаются, что с 1 февраля власти Орла не смогут обеспечить нормальное функционирование транспорта и безопасность пешеходов.

Вопрос на сессию внесли по инициативе вице-спикера Михаила Вдовина.

— Способны ли объездные пути выдержать возросшую транспортную нагрузку? Будут ли готовы пешеходные переходы, освещение, тротуары по улицам Фомина и 4-й Курской к возросшему трафику утром 1 февраля, когда закроют мост? Как закрытие моста повлияет на работу Трамвайно-троллейбусного предприятия? Не приведет ли это к массовому сокращению сотрудников ТТП? В какой стадии обустройство временного пешеходного моста? Вблизи объездных путей находятся общеобразовательные учреждения. Какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности детей в связи с возросшим трафиком? — поинтересовался Вдовин у первого заммэра Олега Минкина.

Судя по релизу пресс-службы облсовета, конкретных ответов на свои вопросы парламентарий не услышал. Минкин в очередной раз сообщил, какие именно виды работ предстоит сделать подрядчику. Также чиновник уточнил, что пешеходный мост рядом с Красным возведут, ориентировочно, в конце апреля.

— Увы, вопросов к докладчику было больше, чем ответов, — подвел итог спикер облсовета Леонид Музалевский. — Как будет организована работа транспорта, когда появится пешеходный мост, и главное, будут ли выдержаны сроки реконструкции. Информацию, представленную первым заместителем главы администрации города, мы восприняли с определенны пессимизмом.

Депутаты приняли решение «практически ежеквартально» возвращаться к этому вопросу и контролировать работы по капремонту Красного моста.

Напомним, изначально власти Орла говорили, что мост на ремонт закроют весной. Подрядчик просил мэрию разрешить начать работы уже в январе, но городские чиновники сначала отказались от такого варианта, потому что не успевали проработать новую транспортную схему. Поторопиться с началом работ захотел губернатор Андрей Клычков. «Чем раньше мы его закроем, тем раньше мы его откроем», — сказал он, объявив, что мост перекроют для движения с 1 февраля.

ИА «Орелград»