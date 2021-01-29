Орловские депутаты поддержали переход Маркиной в ЦИК

За кандидатуру главы Орловского избиркома проголосовали единогласно.

28 января в Орле прошла сессия областного Совета народных депутатов. Одним из вопросов повестки дня стало выдвижение кандидата в ЦИК РФ. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру действующей главы Орловского избиркома Людмилы Маркиной.

— Рассмотрение данного вопроса связано с тем, что в марте 2021 года истекает срок полномочий членов ЦИК России в соответствии федеральным законодательством, а также письмом, полученным Орловским областным Советом от Комитета СФ ФС РФ по Регламенту и парламентской деятельности с просьбой о выдвижении соответствующей кандидатуры, — пояснили в пресс-службе регионального заксобрания.

Напомним, о том, что Маркину могут пригласить на работу в ЦИК, ранее рассказал политолог Леонид Давыдов.

Людмила Маркина возглавила орловский избирком в 2016 году. Она сменила на этом посту Вадима Соколова, который при губернаторе Вадиме Потомском перешел на работу в правительство Орловской области. Кандидатуру Маркиной на должность главы избиркома тогда рекомендовал ЦИК РФ.

ИА «Орелград»