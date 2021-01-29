Орловским школьникам предложили написать «сказки о войне»

29.1.2021 | 7:30 Культура, Новости

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В регионе стартовал конкурс сочинений «Без срока давности».

Конкурс проводится Министерством просвещения РФ и является всероссийским. Однако первый этап будет проведен на региональном уровне. В Орловской области приказ о его проведении издал департамент образования. Заявки на участие в нем будут принимать до 1 марта 2021 года. Конкурсные материалы следует направлять в областной Институт развития образования.

Согласно условиям, конкурс проводится в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества. Принять в нем участие могут ученики 5-9 классов, которых разделят на две возрастные категории. В третью категорию будут включены «обучающиеся образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, в возрасте не старше 18 лет».

Конкурсная работа принимается к рассмотрению только при наличии заполненной по установленному образцу заявки. Ее можно найти на официальном сайте конкурса. В своих сочинениях участники вправе рассмотреть по своему выбору один из предложенных вопросов, связанных с сохранением и увековечением памяти о Великой Отечественной войне.

Это может быть отражение событий ВОВ в истории региона, города или другого населенного пункта, история создания мемориала или музея ВОВ, война в истории семьи участника конкурса. Школьники вправе использовать биографии фронтовиков и работников тыла, творчество писателей и поэтов-фронтовиков, а также музыкальные произведения, книги, документальные и художественные фильмы, созданные в годы войны или посвященные ей. Кроме того, разрешено осветить деятельность поисковых отрядов и волонтерских организаций и участие молодежи в мероприятиях по увековечению памяти о ВОВ.

Тему конкурсной работы участник формулирует самостоятельно. При этом, согласно условиям, сочинение представляется в прозе в жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии или рецензии. Поэтические тексты рассматриваться не будут.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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