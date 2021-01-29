Под Орлом женщина хотела обойти лужу и попала под машину

29.1.2021 | 10:35 Новости, Происшествия

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Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

Вчера, 28 января в Ливнах произошло ДТП. Микроавтобус «Форд» сбил женщину, которая шла по проезжей части. Как выяснилось, выйти на дорогу женщину вынудила лужа.

В пресс-службе УГИБДД по Орловской области рассказали, что авария случилась около 07.30 в районе дома №1 по улице Индустриальной. 48-летний водитель «Форда» сбил 46-летнюю женщину, которая шла по проезжей части в попутном направлении.

Издание «Уездный город. Ливны» сообщило, что женщина обходила лужу.

После аварии пострадавшая с травмами обратилась в приемный покой Ливенской ЦРБ.

ИА «Орелград»

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