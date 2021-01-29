В Орле бюджетные средства вложат в производство муки

Орловским мукомолам пообещали крупные казенные финансы.

Правительство Орловской области разработало порядок предоставления субсидий на возмещение производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы. Проект документа отправлен на процедуру антикоррупционной общественной экспертизы. Напомним, ранее областные власти разработали подобный документ, предусматривающий возмещение части затрат на производства хлеба. Новый документ – это еще один шаг для сдерживания цен на продукт №1.

Главным распорядителем бюджетных средств по данному направлению, как и в случае с пекарями, будет областной департамент сельского хозяйства. Субсидии мукомолам будут предоставляться для возмещения части затрат, связанных с приобретением продовольственной пшеницы — в размере, не превышающем 50 процентов разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и среднемесячной средней ценой в РФ за аналогичные периоды трех предыдущих лет. Для расчета предполагается использовать данные Федеральной службы государственной статистики, кроме того, при расчете будет учитываться инфляция.

«Предоставление субсидий получателю не должно дублировать иные мероприятия государственной поддержки в рамках реализации государственных программ Орловской области или иных нормативных правовых актов Орловской области», — говорится в проекте правительственного постановления.

Как и для хлебопеков, для мукомолов будет утвержден целый перечень обязательных требований. Прежде всего, это отсутствие долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. Второе условие – отсутствие иностранных хозяев у орловских производителей муки или иностранных же совладельцев. Руководители и главбухи не должны быть дисквалифицированными лицами на момент подачи заявки на субсидию. Казенные деньги не дадут тем, кто вошел в процедуру банкротства, реорганизации и ликвидации, а также тем, чья деятельность временно приостановлена.

ИА «Орелград»