В Орловской области 40 взрослых попались на спаивании подростков

Все эти граждане понесли административную ответственность.

В региональном УМВД подвели итоги работы ведомства в 2020 году. Как пояснили в пресс-службе управления МВД, основные показатели были озвучены на расширенном заседании коллегии. Там же были намечены направления работы на ближайший период. Одно из них предусматривает дальнейшее взаимодействие с областным департаментом образования, аппаратом детского омбудсмена и областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав. В минувшем году также был реализован план совместных профилактических мероприятий по предупреждению преступлений и правонарушений среди учащихся, в том числе проявлений экстремизма.

Согласно статистике, в 2020 году в регионе было возбуждено три уголовных дела по ст.156 УК РФ по фактам жестокого обращения с детьми и еще три дела — за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и антиобщественных действий (ст. 150 и 151 УК РФ). За вовлечение подростков в употребление спиртных напитков к административной ответственности было привлечено 40 взрослых орловцев. Троих взрослых наказали за вовлечение несовершеннолетних в употребление табачной продукции, а 27 продавцов поплатились за продажу подросткам алкогольной продукции.

Судя по годовому отчету, сотрудники ОВД совместно с прокурорскими работниками неоднократно посещали семьи социального риска и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Всего на учете в ОВД состоит 483 несовершеннолетних правонарушителя. Из них 48 являются подозреваемыми в совершении преступлений, 12 – осуждены к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а 21 несовершеннолетний был освобожден судом от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия или в связи с примирением сторон.

Также на учете состоит 231 подросток, совершивший административные правонарушения, 84 – совершившие иные общественно опасные деяния. В зоне повышенного профилактического внимания находятся 674 неблагополучные семьи. Кстати, в 2020 году было в органы опеки и попечительства было направлено 48 ходатайств о рассмотрении вопроса о лишении или ограничении родительских прав, 26 из которых были удовлетворены. Как отмечают в УМВД, реализованные мероприятия позволили снизить в минувшем году уровень подростковой преступности на 26,1 процента и не допустить роста количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

ИА «Орелград»