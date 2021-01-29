В Орловской области ликвидируют детский оздоровительный центр

Областные власти приняли решение о ликвидации по совету спецкомиссии.

Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства Орловской области Вадим Соколов. Этим документом чиновник согласовал ликвидацию филиала «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Орловские зори» бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный».

Как следует из распоряжения, решение принято «в целях рационального использования материальной базы и финансовых средств». А основанием для его принятия стало заключение специальной комиссии, созданной еще в прошлом году. Ее задачей была оценка возможных последствий ликвидации филиала. Критерии оценки еще в 2010 году установило правительство региона.

Судя по всему, комиссия не видит негативных последствий, которые может принести ликвидация учреждения. Поэтому региональному департаменту образования уже предписано осуществить организационно-правовые мероприятия по ликвидации филиала «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Орловские зори». Кроме того, изменения предстоит внести в устав центра «Юбилейный» и в реестр государственной собственности Орловской области.

ИА «Орелград»