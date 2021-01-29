В УКХ и УКС Орла перед закрытием Красного моста сменилось руководство

В мэрии пока никак не комментируют кадровые перестановки.

Перед закрытием на ремонт Красного моста в Орле свои посты покинули главы управлений коммунального хозяйства (УКХ) и капитального строительства (УКС) администрации города.

Так, директор УКХ Дмитрий Фролов на днях пошел на понижение. Теперь он возглавляет производственно-технический отдел в УКХ, сообщил «Вечерний Орел» со ссылкой на источник в городской власти. Обязанности главы УКХ пока исполняет бывший заместитель Фролова Артем Москвичеков. При этом собеседник издания предполагает, что главой учреждения «в перспективе назначат кого-то другого».

Ранее стало известно, что в конце прошлого года по собственному желанию уволился многолетний глава УКС Сергей Костиков. Сейчас обязанности директора УКСа исполняет бывший заместитель Костикова Дмитрий Кузнецов.

Обе эти кадровые перестановки не получили широкой огласки, на сайте мэрии нет информации о причинах того, почему в преддверии закрытия Красного моста сменилось руководство в УКС и УКХ.

Вместе с тем, УКС – заказчик работ по контракту с ООО «Ремспецмост», который взялся за два года отремонтировать Красный мост в Орле. А УКХ традиционно «сопровождает» все работы в городе, в том числе и по капремонту Красного моста. Так, на сайте мэрии вчера рассказали, что в эти дни работники УКХ составляли дефектные ведомости для ремонта путей объезда на период закрытия моста. Также УКХ контролирует работу «Спецавтобазы», в том числе – по расчистке дорог-дублеров моста от снега.

ИА «Орелград»