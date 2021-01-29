Вдовин предложил Иконникову сложить полномочия сенатора

Вице-спикер облсовета резко отреагировал на публикацию в «Орловской искре»

Вице-спикер орловского облсовета Михаил Вдовин резко отреагировал на публикацию в газете КПРФ «Орловская искра» под заголовком «Мир хижинам – война дворцам!». В ней секретарь ЦК компартии Сергей Обухов высказывается об акциях в поддержку Алексея Навального 23 января и приходит к выводу, что на фоне протестных настроений населения у КПРФ большой потенциал, и она может стать «реальной третьей силой, которая в нужный момент не допустит падения государства». По мнению Обухова, люди выходят на протесты из-за низкого уровня жизни, а власть провалила работу с молодежью.

В ответ на это Вдовин заявил, что орловский обком КПРФ «начинает входить из летаргического сна, в котором он пребывает в последние годы, изредка приоткрывая глаза в предвыборный период». Политик упрекнул коммунистов в том, что они решили возглавить протестные настроения, вместо того чтобы представить новую программу развития региона.

«Но, боюсь, объявив войну дворцам, верхушке КПРФ придётся, в первую очередь, повоевать с собой. Для начала, например, члену Совета Федерации [Василию] Иконникову сдать мандат, который он получил благодаря поддержке «Единой России». Или же в знак протеста всем коммунистам покинуть руководящие посты. Например, заместителю председателя городского Совета [Ивану] Дынковичу, да и другим можно об этом подумать. Неплохо бы также сделать ревизию своего имущества, накопленного «непосильным» трудом при, как они выражаются, «антинародной власти», и переехать в «хрущёвки», — написал Вдовин.

Он заметил, что от «красного пояса» по итогам последних выборов остался «пшик» — коммунисты терпят провал за провалом во время избирательных кампаний. Всё потому, что представители КПРФ стали «страшно далеки от народа», в то время как единороссы работают волонтерами.

ИА «Орелград»