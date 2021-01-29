За сутки пятеро орловцев умерли от коронавируса

29.1.2021 | 11:42 Новости, Общество

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Общее число летальных исходов достигло 345

За сутки в Орловской области от коронавируса скончались пять человек, сообщили в федеральном оперштабе. Число летальных исходов достигло 345.

Вместе с тем за день диагноз COVID-19 подтвердился у 163 человек. Общее количество случаев выросло до 26 398. Выздоровели 23 282 человека (+161 за день).

В России число случаев коронавируса достигло 3 813 048, за сутки прибавилось 19 238 пациентов во всех регионах страны. С начала пандемии выздоровели 3 255 462 человека (+26 204), умерли 72 185 (+534).

ИА «Орелград»

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