Завод «ЭкоСити» остановил работу из-за обрыва электросети

Высоковольтный кабель порвал мусоровоз «Экологистика».

Мусоросортировочный завод «ЭкоСити» в Орле сегодня, 29 января снова приостановил свою деятельность. На этот раз причиной стал обрыв электрокабеля. Завод обесточил мусоровоз «Экологистика».

О происшествии рассказали в группе «Граждане Орла». Мусоровоз компании-перевозчика, с которым у «ЭкоСити» есть некоторые разногласия, разгружал ТБО в пункте приема. После разгрузки водитель машины забыл опустить манипулятор и порвал провода на проходящей рядом ЛЭП.

— Как вы думаете, водитель компании «Экологистик» случайно электрический кабель на заводе «ЭкоСити» оборвал? — задается вопросом координатор движение «Граждане Орла» Вадим Невров. — Или это продолжение «мусорных войн» 2019-2020 годов? Напомню, во время декабрьской вынужденной остановки мусоросортировочного завода «ЭкоСити» несортированный мусор везли на полигон во Мценск, который принадлежит тому же собственнику, что и компания «Экологистик». «Зеленая роща» при этом платила и сейчас платит за размещение мусора на полигоне. Чем больше разместили, тем больше заплатили.

Сообщается, что на место инцидента вызвали полицию, водитель мусоровоза уже дал объяснения. Завод временно обесточили, чтобы избежать ЧП. Деятельность «ЭкоСити» была приостановлена до тех пор, пока кабель не починили.

ИА «Орелград»