Губернатор велел подучить своих подчиненных

30.1.2021 | 15:12 Политика

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Развитием орловских чиновников займутся за бюджетный счет.

Губернатор Андрей Клычков издал постановление о  государственном заказе Орловской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих на 2021 год. Согласно этому документу, 50 работников областной администрации должны будут пройти  дополнительное профобучение. Интересно, что региональное законодательство разрешает чиновникам обучаться за границей.

Однако в 2021 году, судя по документу, получать образование за рубежом из Орловской области никто не будет. Все 50 чиновников пройдут курсы повышения квалификации дома, а оплатит их учебу областной бюджет. Всего на данные мероприятия запланировано 324,9 тысячи рублей. 

Второе направление госзаказа в этом году, видимо, осваиваться не будет. Речь идет о так называемых «иных мероприятиях по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Орловской области». По данному направлению бюджетного финансирования пока не запланировано. Впрочем, постановление может быть изменено губернатором в любой момент.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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Орелград. 2021 год

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