Клычкова призвали заняться ГТО

Депутаты облсовета утвердили целый перечень “спортивных” рекомендаций.

Орловский облсовет народных депутатов на своем очередном заседании в рамках «правительственного часа» заслушал доклад главы облуправления спорта Алексея Берестова. Назывался он: «Практика осуществления Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Орловской области и планируемые мероприятия в год 90-летия Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».

Берестов сообщил, что за последние пять лет число орловцев, успешно сдавших тесты ГТО, увеличилось в 4 раза. В 2020 году было сдано 4982 теста, а за пять лет действия программы — 12 759. Всего в регионе действует 21 центр тестирования. Депутаты облсовета приняли к сведению озвученную информацию, а по итогам доклада приняли постановление и решили направить его губернатору Орловской области.

Этот документ содержит целый ряд рекомендаций. Так, нардепы посоветовали чиновникам «усилить работу по привлечению различных возрастных групп населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом» и увеличить количество мероприятий комплекса ГТО. Также рекомендовано увеличить количество семинаров для тех, кто при сдаче ГТО выступает судьями и волонтерами.

Кроме того, по мнению парламентариев, необходимо продолжить работу по открытию в муниципальных образованиях Орловской области центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и привлечь к сдаче норм ГТО максимально возможное количество школьников и студентов.

«Развитие физкультуры и спорта должно иметь, безусловно, комплексный характер, — так прокомментировал итоги обсуждения спикер облсовета Леонид Музалевский. — Сегодня на территории региона действительно создаются условия, которые позволяют привлекать к физической культуре большое количество людей. А комплекс ГТО, ставший уже важной частью массовой спортивной культуры, дает дополнительный стимул населению вести здоровый и активный образ жизни».

ИА «Орелград»