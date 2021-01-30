Нордстрем поручили поднять с колен трудовую экономику

Восстанавливать численность занятых орловцев будет спецгруппа.

Губернатор Андрей Клычков распорядился создать рабочую группу по разработке и реализации комплекса мер по восстановлению численности занятого населения Орловской области. Он же утвердил ее состав. Возглавила спецгруппу Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя областного правительства. Помогать ей будут еще шесть высокопоставленных чиновников.

Так, в состав группы Клычков включил своего зама по экономике Вадима Тарасова, главу департамента соцзащиты Ирину Гаврилину, руководителя департамента экономразвития Сергея Антонцева, начальника департамента образования Татьяну Крымову, начальника управления промышленности и торговли Анатолия Новикова и главу департамента сельского хозяйства Александра Шалимова.

Всем им сообща предстоит решить нелегкую задачу — обеспечить восстановление численности занятого населения до уровня 2019 года к IV кварталу 2021 года. Кстати, это не местная инициатива. Все регионы занялись решением данной задачи, так как она еще летом 2020 года была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что в Орловской области на реализацию комплекса мер по восстановлению численности занятого населения в 2021 году планируется выделить более 22 миллионов рублей из областного бюджета. Комплекс мер включает в себя четыре основных блока. Предполагается, что его реализация позволит снизить численность безработных в регионе.

«Планируется задействовать в региональных мерах 19,3 тысячи человек, из этого количества трудоустроить — не менее 4,5 тысячи безработных и незанятых граждан, — заявила пресс-служба губернатора. — Ожидается, что регистрируемая безработица при этом составит не более 1 процента или 3 тысячи человек».

ИА «Орелград»