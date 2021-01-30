Орловская область выбилась в лидеры по росту числа банкротов

В регионе отмечен наиболее заметный рост статистики банкротства.

Любопытные статистические данные привело федеральное издание «Коммерсант». Оно сообщило, что аналитики зафиксировали бум банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей в Черноземье в 2020 году. Среди областей, входящих в этот макрорегион, особо «отличилась» Орловская область. Она стала явным лидером по росту этой статистики. Кстати, для аналитики были использованы данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

«Существеннее всего число жителей, в отношении которых арбитражные суды в течение года ввели процедуру реализации имущества, выросло в Орловской области, — пишет «Коммерсант». — Если по итогам 2019-го их было 336, то за 2020-й — 971, на 188 процентов больше».

Далее следуют Тамбовская область, где показатель вырос на 179 процентов (с 412 до 1152 человек) и Белгородская область, в которой число банкротов увеличилось на 154 процента (с 1626 до 4136 человек). В Курской области число банкротств увеличилось на 148 процентов, в Воронежской — на 141. Наименьшую динамику продемонстрировала Липецкая область, где количество банкротов увеличилось на 125 процентов — с 847 до 1908.

«В начале 2021 года арбитражные суды Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской, Орловской и Тамбовской областей столкнулись с новым всплеском подачи исков о банкротстве физических лиц», — добавляет «Коммерсант».

ИА «Орелград»