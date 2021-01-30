Под Орлом коммунальщики нарушили правила водоснабжения

Суд обязал их соблюдать условия недропользования.

Как сообщили в суде Глазуновского района, истцом в данном процессе выступил Орловский природоохранный межрайонный прокурор. Ответчиком стало коммунальное предприятие МУЖКП Глазуновского района, которое, по сути, было обвинено в несоблюдении условий недропользования.

Из материалов дела следует, что МУЖКП эксплуатирует девять водозаборов на основании лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод. Речь идет о населенных пунктах Кунач, Кривые Верхи, Отрада, Старополево, Новополево, Красная Слободка, Техникумовский, Культурная Посадка и Трубицыно.

Действие лицензии рассчитано до 21 ноября 2021 года. Ее существенным условием является «представление материалов по оценке эксплуатационных запасов подземных вод на государственную экспертизу в территориальный и федеральный фонды геологической информации в месячный срок после проведения экспертизы».

В ходе проведенной межрайонной природоохранной прокуратурой проверки было установлено, что данные условия лицензии местными коммунальщиками не выполняются. Кстати, прошлой осенью областное управление экологического надзора и природопользования уже привлекло их за это к административной ответственности. Однако к устранению нарушений наказание не привело, поэтому прокуратура обратилась в суд.

Из письменных объяснений МУЖКП следует, что неисполнение лицензионных требований «обусловлено отсутствием необходимых на выполнение данных мероприятий денежных средств». Суд признал этот довод несостоятельным. По его мнению, отсутствие финансирования не освобождает ответчика от исполнения требований законодательства о недрах и положений подписанного им лицензионного соглашения.

В результате иск был удовлетворен. На устранение нарушений и оформление необходимой документации коммунальщикам отвели 5 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

ИА «Орелград»