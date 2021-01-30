Стать безработным в Орле будет гораздо труднее

Центры занятости изменили режим работы и условия регистрации безработных.

Приказ об изменении режима работы госучреждений службы занятости населения подписала руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Ирина Гаврилина. Как пояснили в этом ведомстве, он был издан на основании решения оперштаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Орловской области.

«Двери центров занятости населения Орла и районов Орловской области открыты для посещений, — уточнили в департаменте. — В связи с продлением масочного режима посещать центры занятости необходимо по предварительной записи и в средствах индивидуальной защиты».

Кроме того, в регионе учли требования постановления правительства РФ от 29 декабря 2020 года. Этот документ продлил на 2021 год возможность подачи заявлений о постановке на учет в органы службы занятости через портал «Работа в России». Однако появились новые условия. Так, работники центра занятости могут потребовать у гражданина личного предоставления документов. Это возможно в случае, «если путем межведомственного взаимодействия, установленного в прошлом году временными правилами онлайн-регистрации, центр занятости не получает в полном объеме необходимые документы».

«Вакансии, подходящие тому или иному гражданину, зарегистрированному в качестве безработного, центры занятости могут по-прежнему предлагать в дистанционном формате — по телефону и электронной почте, — говорят в ведомстве. — Если работодатель согласен на проведение собеседования, то такое предложение приравнивается к выдаче направления на работу».

Стать безработным будет не просто. Например, если гражданин откажется от двух вариантов подходящей работы в течение 10 дней со дня постановки на учет, то его не признают безработным. Следовательно, ему не начислят пособие по безработице. В департамент объяснили, что пособие начисляется только в случае признания органами службы занятости гражданина безработным в установленном порядке.

«Не будет признан безработным гражданин, ранее не работавший и не имеющий профессии, если он дважды отказался от направления на обучение, а также тот, кто подал в электронном заявлении недостоверные сведения», — подчеркнули представители органа исполнительной власти.

Пособие по безработице по-прежнему будет выплачиваться ежемесячно, но строго «при условии прохождения безработным перерегистрации в установленные центром занятости сроки». Если же эти сроки будут нарушены без уважительной причины, пособие платить больше не будут. Кроме того, если безработный трудоустроился самостоятельно, он обязан в трехдневный срок оповестить об этом центр занятости.

«В противном случае ему придется в добровольном или судебном порядке возвращать сумму пособия, полученного им в период своей трудовой занятости», — предупреждает областной департамент.

ИА «Орелград»