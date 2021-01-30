В Орле наркоделец получил 10,5 лет строгого режима

Молодой человек был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков.

Обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя вынес Железнодорожный районный суд города Орла. Как пояснили в Орловской транспортной прокуратуре, он был признан виновным по ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

Было установлено, что преступная группа вела активную деятельность в интернете. Ее члены лично друг с другом не встречались, соблюдая меры конспирации. Общались они при помощи мессенджеров, знали друг друга не по именам, а по никам.

Попавший на скамью подсудимых орловец исполнял роль курьера. Он был задержан год назад – в январе 2020-го. Его взяли с поличным при попытке распространить на территории города Орла восьми пакетиков с наркотическим средством.

«Преступная деятельность злоумышленника не была доведена до конца и пресечена сотрудниками транспортной полиции, — сообщили в Орловской транспортной прокуратуры, представитель которой выступил на процессе в качестве гособвинителя. — Преступник был задержан, а находившиеся при нем пакетики с наркотическим средством – изъяты».

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил наркодельцу наказание в виде 10 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

ИА «Орелград»