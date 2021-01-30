В Орловской области пьяные водители устроили 104 ДТП

Полиция обнародовала статистику «пьяных» дорожных правонарушений.

По данным УМВД России по Орловской области, в 2020 году на территории региона по вине нетрезвых водителей, в том числе отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, произошло 104 аварии. В целом в регионе за отчетный период времени было зарегистрировано 2248 фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

За повторное управление транспортом в состоянии опьянения было возбуждено 307 уголовных дел по ст. 264.1 УК РФ. В большинстве случаев при рассмотрении таких дел суды наказывали подсудимых штрафами и обязательными работами, но были и случаи, когда водители получали реальные сроки заключения.

Непосредственно в Орле в 2020 году сотрудниками ОГИБДД совместно с сотрудниками ДПС УГИБДД было составлено 634 административных протокола за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Еще 443 протокола было составлено за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. К уголовной ответственности за неоднократное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в областной столице было привлечено 150 граждан.

ИА «Орелград»