Хлебные запасы в Орле и Курске оказались заражены

Вредители поразили около 24 тысяч тонн продовольственного зерна.

Как сообщило управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в минувшем году на территории указанных регионов сотрудниками этого ведомства было проконтролировано 3,7 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки. Особое внимание инспекторы уделяли хлебным запасам, то есть зерну высокого, продовольственного класса.

В ходе проверок было установлено, что 192,4 тысячи тонн зерна не соответствуют требованиям нормативных документов. Из них 24,3 тысячи тонн были «забракованы» по зараженности вредителями хлебных запасов. В ТУ Россельхознадзора уточнили, что в зерне были выявлены амбарный и рисовый долгоносик, малый мучной хрущак и короткоусый мукоед. Кроме того, были обнаружены блестянки, точильщики и клещи. Все эти существа в соответствии с ГОСТом признаны вредителями хлебных запасов. А техрегламентами установлена предельная концентрация их в продукции.

«Вредители хлебных запасов в случае массового размножения снижают всхожесть зерна, ухудшают его мукомольные свойства и пищевую ценность, засоряют зерно продуктами жизнедеятельности, повышают его температуру и влажность, — говорят в ТУ Россельхознадзора. — Наибольший вред зерну наносят насекомые, в особенности те из них, которые развиваются внутри зерна — долгоносики, зерновой точильщик и зерновки».

В ведомство добавили, что по итогам проверок в отношении юридических и должностных лиц было составлено 14 административных протоколов, общая сумма наложенных на виновных санкций составила около 105 тысяч рублей. Кроме того, управлением были выданы предписания о проведении обеззараживания 24,3 тысячи тонн зерна и отзыве деклараций о соответствии.

ИА «Орелград»