Апушкина гора под Орлом объявлена памятником

В Орловской области пополнен список памятников природы.

Областные власти пополнили список памятников природы регионального значения. В нем появилось еще два объекта. Новый статус обрели урочища Кузилинка и Апушкина гора, расположенные в Ливенском районе. Занятая ими площадь официально объявлена особо охраняемой природной территорией регионального значения. Так, Апушкина гора находится в 1 км западнее от деревни Апушкино и занимает площадь 1 га. Урочище Кузилинка занимает ровно вдвое большую площадь. Этот новоявленный памятник расположен в 8 км от села Навесное.

Областные власти утвердили границы природных памятников и установили особый режим их использования. Как и для других подобных объектов, о которых ранее писал «Орелград», для новых памятников установлены многочисленные запреты. В частности, на их территории нельзя строить здания, сооружения и иные объекты, в том числе временные. Запрещена прокладка дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, не связанных с обеспечением функционирования самого памятника.

Также запрещена любая деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и загрязнение почв. Под запрет попало размещение и хранение отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ. Кроме того, запрещен проезд и стоянка всех видов транспортных средств. Спокойно должны чувствовать себя теперь и животные, так как в границах памятников нельзя их уничтожать и отлавливать.

ИА «Орелград»