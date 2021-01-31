Стало известно, сколько оружия орловцы сдали в 2020 году

Полиция проинформировала граждан по вопросам добровольной сдачи оружия.

В 2020 году в Орловской области полицией от населения региона было принято на возмездной основе две единицы огнестрельного оружия. За них «добровольцам» было выплачено денежное вознаграждение, которое в совокупности составило 13 тысяч рублей. Такие данные содержатся в отчетном докладе о работе полиции региона в минувшем году. Напомним, отчет был представлен главой регионального УМВД Юрием Савенковым в областном парламенте.

Порядок добровольной сдачи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств в Орловской области действует уже много лет. Он утвержден правительством региона. По этому вопросу можно обратиться в дежурные части УМВД. Отметим, что речь идет только о добровольной сдаче. Незаконное хранение оружия, основных его частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – это уголовно наказуемое деяние.

Ответственность за это предусмотрена статьей 222 УК РФ. Но «добровольцы» освобождаются от уголовной ответственности, если, конечно, в их действиях не усмотрят «иной состав преступления». Кстати, в последней редакции постановление правительства Орловской области об условиях сдачи оружия было принято летом 2020 года. Тогда областные власти утвердили действующие расценки, то есть суммы вознаграждения.

Например, 15 тысяч рублей положено за единицу боевого ручного стрелкового оружия, 10 тысяч — за единицу охотничьего и спортивного оружия с нарезным стволом, 8 тысяч — за единицу охотничьего пневматического (свыше 7,5 Дж), огнестрельного гладкоствольного оружия, спортивного гладкоствольного оружия, в том числе обрезы. Выплата в чуть меньшем размере предусмотрена за сдачу боеприпасов, основных частей огнестрельного оружия и пороха.

ИА «Орелград»