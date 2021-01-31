«Табачные» проверки не выдержали 44% орловских торговцев

31.1.2021 | 12:04 Новости, Общество

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В регионе обнародованы данные о соблюдении «антитабачного закона».

Соответствующие сведения обнародовало управление Роспотребнадзора по Орловской области. Сотрудники этого ведомства в 2020 году провели 82 проверки исполнения требований законодательства в сфере оборота табачной продукции. Из них 30 проверок затронули сферу оборота курительных смесей. Напомним, в прошлом году на региональном уровне были ужесточены требования к реализации такой продукции.

В целом проверяющие посетили 211 торговых объектов. Кроме того, они провели три так называемые контрольные закупки в торговых точках, продающих табак вблизи образовательных учреждений. Согласно статистике, нарушения были выявлены на 93 объектах, что составляет 44 процента от общего числа проверенных торговцев.

«Выявлено 127 фактов нарушений обязательных требований, в том числе 76 нарушений ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего дыма и последствий потребления табака», — сообщили в областном управлении Роспотребнадзора. — В ходе проверок из оборота было изъято 2,421 тысячи пачек табачной продукции и 32,2 кг курительных смесей. По решению суда конфисковано 1,005 тысячи пачек табачной продукции, ввезенной на таможенную территорию РФ с отсутствием акцизных марок, и 29 курительных смесей».

В результате к административной ответственности было привлечено 127 виновных лиц. Некоторые из них отделались предупреждениями, другие были наказаны штрафами. Кстати, общая сумма наложенных штрафов составила около 515 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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