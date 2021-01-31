В Орле покажут археологические находки из имения Куракиных

Тематическую выставку организует областной краеведческий музей.

Выставка под названием «Спасенные древности» будет работать до середины февраля 2021 года в Орловском областном краеведческом музее. Как сообщили организаторы, на ней будут представлены материалы археологических раскопок, проведенных в 2018 и 2019 годах в поселке Куракино Свердловского района Орловской области. Ранее там располагалось имение князей Куракиных. Экспозиция дополнена личными предметами этой семьи, которые ранятся в фондах музея.

«Раскопки велись археологической экспедицией группы компаний «Черноземье» на территории Преображенской церкви, взорванной в августе 1943 года, — рассказали в музее. – Там в ходе работ был обнаружен склеп с захоронением князя Алексея Борисовича Куракина (1759-1829 гг.) и его супруги Наталии Ивановны».

Согласно исторической справке, род Куракиных ведет начало от литовских князей Гедиминовичей. Он дал России целый ряд выдающихся государственных деятелей. Самым известным из них были сподвижник Петра I, Борис Иванович Куракин. Кроме того, в историю вошел «князь бриллиантовый» Александр Борисович – камергер, обер-прокурор Сената и посол в Париже в 1809-1812 годах.

«В орловском имении жил и был там захоронен князь Алексей Борисович – сенатор, генерал-прокурор, министр внутренних дел, член Госсовета, — говорят организаторы. — В стационарной экспозиции музея представлен большой комплекс предметов из куракинского имения, а открывающаяся выставка с редкими акварелями, фотографиями, книгами дополнит наши знания о княжеском роде Куракиных».

В музее добавили, что в организации выставки принял участие Орловский юридический институт МВД РФ имени Лукьянова. Курсанты этого учреждения были участниками вышеуказанных археологических работ. Для желающих посетить выставку напомним, что в музее действует масочный режим, а также ограничение на максимальное количество посетителей одновременно – не более 6 человек.

ИА «Орелград»