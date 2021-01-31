В Орле запретили выбрасывать трупы в контейнеры

Новые правила сбора мусора утвердили в Орловской области

Правительство Орловской области утвердило порядок накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), в том числе раздельного мусора. Как следует из преамбулы, данный документ разработан «в целях предотвращения вредного воздействия ТКО на окружающую среду и здоровье человека, а также вовлечения ТКО в повторный хозяйственный оборот». Отметим, что действие документа не распространяется на радиоактивные, биологические и медицинские отходы, а также на вещества, разрушающие озоновый слой.

Требования нового порядка обязаны исполнять все юридические и физические лица, а также индивидуальные предприниматели Орловской области. Для них установлено более десятка запретов. Так, запрещено устанавливать контейнеры и бункеры для мусора за пределами соответствующих площадок. Нельзя сбрасывать отходы из мусоропровода непосредственно на пол мусороприемной камеры.

Запрещено накапливать ТКО, включая раздельно накапливаемые, вне специально установленных контейнеров бункеров. Нельзя выбрасывать в мусоропровод и контейнеры горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабаритный мусор, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, а также отходы от зимней уборки дворов.

Поскольку регион движется на пути к внедрению системы раздельного накопления отходов, то новыми правилами запрещено накапливать в контейнерах для раздельного накопления отходов смешанные отходы. Кроме того, областные власти категорически запретили местным жителям и организациям выбрасывать трупы животных и птиц, а также другие биологические отходы в контейнеры для накопления ТКО.

Ограничение свободного проезда специализированному автотранспорту регионального оператора к контейнерам также будет считаться нарушением. Кроме того, нельзя сжигать любые виды отходов вне специализированных установок и утрамбовывать мусор в контейнерах.

ИА «Орелград»