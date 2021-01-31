В Орловской области грузоперевозчиков возьмут под наблюдение

Статистики обследуют около 2,3 тысячи предпринимателей региона.

Как сообщает Орелстат, в текущем году в Орловской области будет проведено выборочное федеральное статистическое наблюдение за индивидуальными предпринимателями, работающими в сфере перевозки грузов автомобильным транспортом. Всего предполагается обследовать 2295 орловских ИП.

«Основной целью выборочного статистического наблюдения за коммерческой перевозочной деятельностью автомобильного транспорта индивидуальных предпринимателей является формирование официальной статистической информации об объемах транспортировки грузов индивидуальными предпринимателями», — пояснили в Орелстате.

Выборочное наблюдение будет представлять собой обычный социологический опрос. Интервьюеры предложат орловским предпринимателям заполнить типовую анкету и ответить на вопросы о количестве грузовиков, их грузоподъемности и техническом состоянии, а также о выполненных за обследуемую неделю перевозках. В последнем случае статистиков будет интересовать вес груза и расстояние, на которое его перевезли.

Согласно оперативным данным, в Орловской области за январь-ноябрь 2020 года объем перевозки грузов составил 8744 тысячи тонн, что на 16,6 процента больше уровня аналогичного периода 2019 года. Из них на коммерческой основе было перевезено 3702,4 тысячи тонн грузов, что на 7,8 процента меньше показателя предшествующего года.

ИА «Орелград»