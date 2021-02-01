«Добро пожаловать в Пробкаленд». Реакция орловцев на закрытие Красного моста

Многие жалеют мост «Дружба».

Главное событие 1 февраля — закрытие Красного моста в Орле на капитальный ремонт. Оно привело к изменению транспортной схемы и — как и ожидалось — к колоссальным пробкам на улицах 5 Августа, Розы Люксембург и мосту «Дружба». С ночи орловцы обсуждают перемены в соцсетях, и «Орелград» выбрал самые яркие комментарии.

«Прощание» с Красным мостом началось еще ночью, когда перед ним появились заградительные блоки.

Уже ночью орловцы понимали: их ждет тяжелое утро.





Утром эти ожидания оправдались. Многие провели в пути гораздо дольше времени, чем обычно.

На фоне нагрузки, которая легла на только что отремонтированный мост «Дружба», орловцы начали жалеть переправу. Некоторые считают, что скоро мосту будет нужен новый ремонт.

Возможно, стоит освоить современные виды транспорта?

Первое утро без Красного моста пережили. Но нас ждет еще и первый вечер!

На фоне транспортного кризиса орловцы задумались о помощи военных.

И начали беспокоиться за детей. Школа №11, о которой говорится в этом комментарии, находится на улице 5 Августа.

Впрочем, есть и те, кто считает, что ничего страшного не произошло.

ИА «Орелград»

Использованы комментарии: «Город Орел», «Город Орел | Орловчане ВКонтакте», «Орел Автомобильный»