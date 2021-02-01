Еще 163 орловца заразились коронавирусом

Общее число случаев в регионе достигло 26 884.

За сутки еще 163 жителя Орловской области заразились коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев в регионе достигло 26 884.

Вместе с тем за день скончались три пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 352. Выздоровел 101 человек (23 656 всего).

В целом по России число случаев COVID-19 достигло 3 868 087, за сутки диагноз подтвердился у 17 648 пациентов. С начала пандемии выздоровели 3 318 173 человек, 73 619 умерли.

ИА «Орелград»