Под Орлом перевернулась машина скорой помощи

1.2.2021 | 15:52 Новости, Происшествия

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Местные жители уверены, что причина ДТП – нечищеные дороги.

В селе Русский Брод Верховского района 31 января произошло ДТП со «скорой». Машина опрокинулась в кювет. Местные жители уверены, что главная причина аварии – нечищеные дороги.

О происшествии рассказали в группе «Газета Верховье» соцсети «ВКонтакте».

— Машина скорой помощи перевернулась. Водитель не учел габариты проезжей части. На месте ДТП работали спасатели. Пострадавших нет, — написано в сообщении группы.

Впрочем, пользователи Сети выразили уверенность, что виноват не только водитель , который «не учел габариты». Сразу несколько комментаторов указали, что дорога не почищена от снега. Это также хорошо видно на фото с места происшествия.

Ехала ли «скорая» на вызов, неизвестно.

ИА «Орелград»

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