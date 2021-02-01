Сегодня в Орле отключат свет и воду

1.2.2021 | 11:20 ЖКХ, Новости

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Отключение затронет жителей двух районов города и продлится несколько часов.

Жители ряда улиц Северного и Железнодорожного районов Орла сегодня временно останутся без света и воды. Об отключениях рассказали в пресс-службе мэрии города.

Так, сообщается, что до 12.00 без света проведут время жители частного сектора по переулку Запрудному, улице Михалицина, Московскому шоссе (дома №№19-29), переулкам  Гончарному, Сувенирному и Керамическому.

А с 14.00 до 17.00 электроснабжение по переулку Запрудному и улице Михалицина снова отключат, также без света на этот период времени останутся жители частных домов по переулкам Верхне-Щекотихинскому и Раздольному.

Причины отключения света по этим адресам в мэрии не уточнили.

«Орелводоканал» проинформировал, что  1 февраля с 11.00 до 19.00 из-за замены участка водопроводной сети не будет холодной воды по улицам Молдавской, 1-й Курской и улице Абрамова и Соколова.

ИА «Орелград»

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