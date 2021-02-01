В Орле «Дворянское гнездо» обработают химикатами

Стало известно, где в Орле проведут акарицидную обработку.

Постановление об определении городских территорий, подлежащих акарицидной обработке, издал мэр Орла Юрий Парахин. Документ издан в целях профилактики распространения заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами. Иными словами, в областной столице при помощи химикатов будут бороться с распространением клещей. Финансирование мероприятий будет обеспечено в рамках реализации ведомственной целевой программы «Экология города Орла на 2019-2021 годы».

Всего для проведения акарицидной обработки утверждено 16 территорий:

— сквер Гуртьева (2,2 га);

— ландшафтный сквер «Дворянское гнездо» (1,1 га);

— сквер имени пионерской организации «Орлята» (0,85 га);

— сквер Тургенева (0,8 га);

— сквер «Бунинский» (0,97 га);

— достопримечательное место «Историко-литературный квартал» (1,1 га);

— парк «Орловская крепость» (2,2 га);

— сквер Комсомольцев (3,4 га);

— парк «Разградский» (3,4 га);

— бульвар Молодежи (2 га);

— парк «Семинарский» (3,8 га);

— сквер Орловских партизан (1,3 га);

— парк «Ботаника» (6 га);

— пруд Силикатный (3 га);

— урочище «Медведевская дача» (1 га);

— озеро «Светлая жизнь» (1 га).

Провести обработку акарицидными препаратами городских территорий, указанных в постановлении, поручено муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла». Оно же назначено ответственным за установку и демонтаж информационных аншлагов.

ИА «Орелград»