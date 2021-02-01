В Орле силовики проверят очередное нападение собак на человека

1.2.2021 | 12:58 Новости, Происшествия

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СК хочет изучить действия чиновников, ответственных за отлов бездомных собак.

СК по Орловской области начал доследственную проверку из-за очередного нападения собак на человека в Орле. На этот раз жертвой животных стала девушка, которая шла по одной из улиц в Советском районе города.

Девушку укусила одна из собак, которые окружили ее. Пострадавшей потребовалась помощь медиков.

В пресс-службе регионального СК уточнили, что следователи намерены оценить действия должностных лиц, которые отвечают за отлов бродячих собак.

— По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, — пообещали в СК.

Как уже писал «Орелград», летом 2020 года в одном только Северном районе Орла бродячие собаки покусали около десятка человек. Чиновники уверяют, что эти животные ранее были стерилизованы, но из-за отсутствия приюта после санобработки их выпускают обратно. Ситуаций заинтересовались следственные и надзорные ведомства, но решения проблемы пока нет.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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