«Зеленая Роща» разорвала два договора с «Экологистиком»

Регоператор с завтрашнего дня будет самостоятельно вывозить мусор из шести районов Орловской области.

Регоператор мусорной реформы «Зеленая роща» расторгла два договора с компанией-перевозчиком «Экологистик». Теперь регоператору придется своими силами вывозить ТБО из шести районов области.

Сообщение о расторжении договоров с «Экологистиком» на сайте «Зеленой рощи» появилось еще в конце января. Но официально это решение вступило в силу только сегодня, 1 февраля.

В пресс-службе регоператора рассказали, что расстаться с перевозчиком пришлось «в связи с многократными нарушениями условий договоров». Как уже писал «Орелград», осенью прошлого года и в начале зимы жители разных районов Орла и области жаловались на мусорный коллапс. Речь шла о районах обслуживания «Экологистик». При этом компания-перевозчик не скрывала, что ей не выгодно обслуживать отдаленные районы области и даже хотела сама разорвать контракт с «Зеленой рощей». Также в «Экологистике» жаловались, что не успевают вывозить мусор и из города, и из районов.

Теперь мусоровозы «Экологистика» будут работать только в Железнодорожном и Заводском районах Орла.

Со 2 февраля «Зеленая роща» «собственными силами» начнет вывозить мусор из Сосковского, Шаблыкинского, Урицкого, Кромского, Дмитровского и Троснянского районов.

Напомним, «Экологистик» зашел на рынок в июне 2019 года — вскоре после того, как «Зеленую рощу» возглавил бывший московский чиновник Александр Ворожбит. Гендиректором мусорной компании является Андрей Соколов, а единственным учредителем – московский бизнесмен Игорь Парциба.

ИА «Орелград»