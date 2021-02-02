КСП вскрыла нарушения при реализации нацпроектов в регионе

О выявленных нарушениях рассказал председатель КСП Иван Левин.

Контрольно-счетная палата Орловской области опубликовала полную версию доклада председателя этого органа Ивана Левина, с которым он выступил на заседании региональной комиссии по координации работы по противодействию коррупции. Доклад был посвящен результатам проверок в сфере реализации нацпроектов. Иван Левин отметил высокий уровень освоения бюджетных средств – 88,4 процента в 2019 году и 98 процентов – в 2020-м. Проверки коснулись 21 учреждения, а общий объем проверенных средств превысил 2 миллиарда рублей.

«Несмотря на высокий уровень достижения целевых индикаторов при реализации национальных проектов по результатам финансового аудита установлены отдельные нарушения действующего законодательства, том числе нарушения бюджетного, гражданского законодательства, факты приемки некачественно выполненных работ, нарушения в сфере осуществления государственных закупок, в том числе процедурные нарушения», — сказал Иван Левин.

Так, были выявлены факты приемки работ стоимостью 6,2 миллиона рублей, которые были выполнены не качественно и не в полном объеме. Замечания были высказаны в адрес «реализаторов» нацпроектов «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среда». Впрочем, после вмешательства КСП ряд недостатков оперативно устранили.

«Также установлены нарушения поставщиками и подрядчиками сроков исполнения обязательств по контрактам, при этом заказчиками не была проведена своевременная претензионная работа по данным обстоятельствам, — отметил Иван Левин. — Так, указанные нарушения были выявлены при проверке МКУ «УКС г. Орла», выступавшего заказчиком в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

Потери бюджета города Орла из-за неприменения штрафных санкций за нарушения условий муниципальных контрактов аудиторы оценили в 2,4 миллиона рублей. Нарушения были выявлены и в сфере закупок, в частности при проверке обоснования начальных (максимальных) цен контрактов. В КСП считают, что по отдельным позициям цены были завышены относительно рыночных. В качестве примера аудиторы приводят закупки в рамках нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение», где завышение закупочных цен на отдельные товары варьировалось от 7 процентов и выше.

«Отмечен значительный процент закупок у единственного поставщика в результате признания аукционов несостоявшимися, т.к. была подана единственная заявка (99 процентов — «Здравоохранение»), — заявил Иван Левин. — Вместе с тем, в настоящее время данная ситуация обусловлена нестабильностью поставок и цен на рынке различных групп медицинских и немедицинских товаров в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, что в том числе оказывает непосредственное влияние на результаты торгов, формирование НМЦК и возможности поставки в кратчайшие сроки».

С другой стороны, факты осуществления закупок у единственного поставщика и признаки укрупнения лотов могли повлечь за собой ограничение конкуренции. Такие нарушения были выявлены и при проверках реализации других национальных проектов. В КСП добавили, что более подробная информация о результатах мониторинга направлена в прокуратуру Орловской области.

ИА «Орелград»