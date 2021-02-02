На экс-руководителя опытной станции под Орлом завели уголовное дело

По версии следствия, он утаил деньги от налоговиков

Следственный комитет в Орловской области возбудил уголовное дело на экс-руководителя опытной станции «Стрелецкая» (филиал федерального института зернобобовых культур). По версии СК, он утаил деньги, которые должны были пойти в счет налогов.

Следствие полагает, что подозреваемый знал о задолженности станции перед налоговиками в размере 2,25 млн рублей. Игнорируя требования налоговой инспекции, в 2019-2020 годах он скрыл более 25 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

«Преступление выявлено сотрудниками полиции и МРИ ФНС России № 8 по Орловской области. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

ИА «Орелград»