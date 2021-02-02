Орловщина нарастила производство мясосодержащих продуктов

В регионе подвели итоги работы промышленности по отраслям.

Как сообщает Орелстат, в декабре 2020 года в Орловской области промышленное производство выросло на 12 процентов по сравнению с декабрем 2019 года, а по сравнению с предыдущим месяцем оно увеличилось на 5,8 процента. В целом по итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 105,3 процента. Высокую динамику продемонстрировали предприятия сферы обрабатывающих производств, где индекс производства составил 107,8 процента.

Однако лидером стала другая сфера — производство пищевых продуктов. Как подсчитали в Орелстате, в этом сегменте региональной экономики был зарегистрирован стабильный и высокий уровень роста показателей. Индекс промышленного производства у пищевиков по итогам года составил 111,9 процента.

Например, в декабре 2020 года в Орловской области было произведено 3773,1 тонны мясных, мясосодержащих, охлажденных и замороженных полуфабрикатов. Это на 39,8 процента больше, чем в декабре 2019 года. А в целом в 2020 году такой продукции в регионе было изготовлено 33 492,4 тонны, что на 17,2 процента превзошло показатель предыдущего года.

«Драйвером роста в 2020 году было производство свинины парной, остывшей или охлажденной, в том числе для детского питания, — добавили в Орелстате. — Объем ее производства в декабре вырос по сравнению с тем же месяцем предыдущего года на 14,3 процента. За период с начала года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го прирост составил 31 процент».

ИА «Орелград»