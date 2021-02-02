Орловский суд отказал сироте в жилье

Даже прокуратура не смогла выиграть «устаревший» жилищный иск.

Любопытное гражданское дело было рассмотрено Болховским районным судом. Он оставил без удовлетворения иск о предоставлении благоустроенного жилья по договору найма муниципального специализированного жилого помещения. Как правило, подобные иски судами удовлетворяются. Однако в данном случае всплыли нюансы, которые привели к отказу в удовлетворении требований.

Как пояснила пресс-служба райсуда, иск был подан прокурором Болховского района в интересах местной жительницы. Из материалов следует, что постановлением главы администрации Болховского района она была признана нуждающейся в обеспечении жильем как лицо из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

По мнению надзорного органа, женщина обладает данным правом в силу положений ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в редакции от 29 февраля 2012 года. Однако суд пришел к иному выводу. По его мнению, женщина не относится к льготной категории, имеющей право на жилье, поскольку само право на получение жилья вне очереди она начала реализовывать только в возрасте 47 лет.

В суде пояснили, что до 23 лет она с требованием о предоставлении ей жилья или постановке на учет для его получения в органы местного самоуправления не обращалась. Соответственно, после 23 лет орловчанка утратила свой статус ребенка, оставшегося без попечения родителей. Следовательно, утратила и право на внеочередное получение жилья, поскольку «уважительные причины пропуска срока на обращение с заявлением о постановке на учет отсутствуют».

Болховская прокуратура не согласилась с таким решением и обжаловала его в апелляционном порядке. Однако и областной суд решил, что в данном случае право на получение жилья было давно утрачено. Решение суда первой инстанции было оставлено без изменения.

ИА «Орелград»