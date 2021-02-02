Пассажиров попросили не ждать транспорт возле гостиницы «Орел»

2.2.2021 | 11:51 Новости, Общество

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На время ремонта Красного моста остановку перенесли к библиотеке им. Пришвина

Общественный транспорт на время ремонта Красного моста не будет останавливаться возле гостиницы «Орел», напомнили в мэрии. Остановку перенесли на Новосильский переулок к библиотеке им. Пришвина.

Власти разместили соответствующие объявления на остановке «Гостиница «Орел», но жители все равно собираются на ней. В связи с этим мэрия попросила еще раз обратить внимание на изменения.

«Уважаемые горожане! Ещё раз обращаем внимание на то, что теперь посадка / высадка пассажиров осуществляется на остановке «Новосильский переулок»! Просим с пониманием отнестись к этому изменению. Оно носит временный характер», — говорится в сообщении мэрии.
Из-за ремонта Красного моста в Орле изменились маршруты общественного транспорта.

Автобусы пустили через мост «Дружба», улицы 3-я Курская, 4-я Курская, Фомина, Розы Люксембург, Гагарина и пер. Воскресенский. Троллейбусы №1 и №8 курсируют через Герценский мост. Трамваи в Железнодорожном районе заменили автобусами.

ИА «Орелград»

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