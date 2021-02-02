Пожарные отреагировали на сигнал тревоги из детского центра под Орлом

На ликвидацию возгорания оперативно прибыло два отделения пожарной части.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Орловской области, датчики автоматической пожарной сигнализации, которые передали сигнал тревоги, сработали в Центре дополнительного образования детей «Энергия», в Покровском районе. Вслед за этим сразу началась эвакуация посетителей и работников объекта.

В ГУ МЧС успокоили – возгорание в детском центре было условным. Дело в том, что местный пожарно-спасательный гарнизон провел учение, отработав свои действия на случай настоящего пожара. По легенде, возгорание произошло в административной части здания, после чего началось распространение огня. Получив сигнал тревоги, на вызов оперативно отправились два отделения 30-й пожарно-спасательной части.

«Установив технику и проведя боевое развертывание, звенья газодымозащитников вошли в здание и провели разведку, — поведали в пресс-службе ГУ МЧС. — Пожарные стволы были поданы в горящее помещение. Условный пожар был локализован и полностью ликвидирован. Кроме этого пожарными были обнаружены и спасены два работника, находившиеся в здании».

В ведомстве подчеркнули, что подобные учения необходимы не только пожарным, но и работникам организаций, на базе которых они проходят.

ИА «Орелград»