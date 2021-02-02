Стало известно, как будут учиться орловские студенты с 8 февраля

В аудитории вернутся не все учащиеся вузов.

В ОГАУ с 8 января в аудитории вернутся только студенты-очники. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба. Учащихся вуза разделят на потоки, у них будут перемены в разное время. А заочники и аспиранты пока продолжат учиться из дома.

Напомним, о решении вернуть студентов вузов за парты ранее рассказал губернатор Андрей Клычков. С 8 февраля к очному обучению должны вернуться все орловские студенты, кроме учащихся мединститута. Для последних срок выхода в оффлайн перенесли на 28 февраля.

— С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции мы организовали разделение потока студентов в 3 смены по 795, 668 и 235 студентов соответственно, также скорректировали график перемен, — рассказал на заседании оперштаба врио ректора ОГАУ Владимир Масалов. — Студенты заочной формы и аспиранты продолжат обучение в дистанционном формате.

Руководители всех орловских вузов отчитались, что учебные помещения готовы к возвращению студентов. Аудитории оборудованы рециркуляторами воздуха и санитайзерами, на входе в вузы осуществляется термометрия сотрудников и студентов, рассказали в пресс-службе облправительства.

Для иностранных студентов, прибывающих на Орловщину, пока сохранят двухнедельный карантин. Прийти в аудитории они смогут только при наличии отрицательного теста на коронавирус.

ИА «Орелград»