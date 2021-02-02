В Ливнах год прошел без разбоев и изнасилований

Ливенская полиция отчиталась перед депутатами о своей работе.

Отчет о результатах оперативно-служебной деятельности за 2020 год прозвучал на заседании Ливенского горсовета народных депутатов. Его представил начальник межмуниципального отдела МВД России «Ливенский» Александр Поваляева. По его словам, в минувшем году в самом райцентре и Ливенском районе было зарегистрировано 669 преступлений, из них в городе — 484.

«В структуре зарегистрированных преступлений более половины (409) приходится на преступления против собственности, из которых 284 совершены в городе, — рассказал Александр Поваляев. — 12,4 процента составили преступные посягательства против личности, 4,2 процента — преступления экономической направленности».

По его словам, общественно-политическая ситуация в муниципальном образовании в 2020 году оставалась стабильной. Преступлений террористической направленности не было зарегистрировано, разбои и изнасилования — не заявлялись. Также было отмечено, что в 2020 году снизилось количество зарегистрированных преступлений против личности — с 89 до 83, против собственности — с 456 до 409 и грабежей — с 22 до 21. Кроме того, на 27,4 процента снизилось число преступлений, совершенных в общественных местах.

В 2020 году в Ливнах и Ливенском районе было выявлено и 12 преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. За минувший год местным полицейским удалось задержать 19 человек, скрывавшихся от следствия, дознания и суда и находившихся в розыске. Также было установлено местонахождение и судьба четырех без вести пропавших.

ИА «Орелград»