В Орле отдали под суд уклониста

2.2.2021 | 10:20 Новости, Происшествия

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Парень с ноября игнорировал повестки в военкомат и попался.

В Орле под суд отдали 21-летнего местного жителя. Его обвинили в уклонении от службы в армии.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, молодой человек с ноября прошлого года не являлся по повесткам в отдел военного комиссариата. При этом каких-либо законных оснований для отсрочки у орловца не нашлось. Дело уже передали в суд.

Наказание за уклонение от армии  — штраф до 200 тыс. рублей либо исправительные работы. По усмотрению суда обвиняемого могут на два года посадить в тюрьму.

ИА «Орелград»

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