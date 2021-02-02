В Орле отдали под суд уклониста

Парень с ноября игнорировал повестки в военкомат и попался.
В Орле под суд отдали 21-летнего местного жителя. Его обвинили в уклонении от службы в армии.
Как рассказали в пресс-службе регионального СК, молодой человек с ноября прошлого года не являлся по повесткам в отдел военного комиссариата. При этом каких-либо законных оснований для отсрочки у орловца не нашлось. Дело уже передали в суд.
Наказание за уклонение от армии — штраф до 200 тыс. рублей либо исправительные работы. По усмотрению суда обвиняемого могут на два года посадить в тюрьму.
ИА «Орелград»