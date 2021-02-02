В Орле закрыли Красный мост, а потом задумались о светофорах

Их перенастроят с учетом движения

Губернатор Орловской области Андрей Клычков ответил на критику, которая возникла после закрытия на ремонт Красного моста. Она связана с тем, что власти не адаптировали светофоры под новые транспортные потоки. В итоге местами зеленый свет загорается для дорог, откуда никто не едет.

«Сейчас нам необходимо после закрытия Красного моста в кратчайшее время провести мониторинг заторов на дорогах для того, чтобы перенастроить светофоры и изменить их. Но это не может быть решением из кабинета, нужно работать специалистам», — заявил Клычков.

Красный мост в Орле закрылся на ремонт 1 февраля. По прогнозам властей, реконструкция завершится в ноябре 2022 года. После ремонта мост станет шире почти на 6 м, но количество полос останется прежним. Кроме того, тротуары опустят до уровня проезжей части.

ИА «Орелград»