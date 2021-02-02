За сутки 162 орловца заразились коронавирусом

Общее число случаев превысило 27 тысяч

За прошедшие сутки еще 162 жителя Орловской области заразились коронавирусом, сообщили в федеральном оперативном штабе. Общее число случаев превысило 27 тысяч и достигло 27 046.

Вместе с тем за день скончались четыре пациента с COVID-19, количество жертв выросло до 356. Выздоровели 167 человек (23 823 всего).

В целом по России число случаев коронавируса достигло 3 884 730. За сутки диагноз подтвердился у 16 643 человек. С начала пандемии выздоровели 3 340 545 пациентов (+22 372), 74 158 умерли (+539).

ИА «Орелград»