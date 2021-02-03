Мошенница украла у 91-летней орловчанки 300 тысяч рублей

3.2.2021 | 11:17 Новости, Происшествия

Читайте нас в Telegram

Полиция не смогла найти преступницу по горячим следам

Лжесоцработница ограбила пожилую жительницу Орла. С заявлением в полицию пришла сама 91-летняя пострадавшая. Найти злоумышленницу по горячим следам не удалось.

Пожилая орловчанка рассказала полицейским, что неизвестная женщина пришла к ней днем под видом соцработника. Злоумышленница сообщила хозяйке дома о якобы положенных ей выплатах. А когда пенсионерка отвлеклась, похитила ее сбережения — около 300 тысяч рублей.

В УМВД по г. Орлу возбудили уголовное дело по статье о краже, рассказали в пресс-службе ведомства. Ведется следствие. Полицейские пытаются найти подозреваемую.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

﻿
С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования