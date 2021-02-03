Мошенница украла у 91-летней орловчанки 300 тысяч рублей

Полиция не смогла найти преступницу по горячим следам

Лжесоцработница ограбила пожилую жительницу Орла. С заявлением в полицию пришла сама 91-летняя пострадавшая. Найти злоумышленницу по горячим следам не удалось.

Пожилая орловчанка рассказала полицейским, что неизвестная женщина пришла к ней днем под видом соцработника. Злоумышленница сообщила хозяйке дома о якобы положенных ей выплатах. А когда пенсионерка отвлеклась, похитила ее сбережения — около 300 тысяч рублей.

В УМВД по г. Орлу возбудили уголовное дело по статье о краже, рассказали в пресс-службе ведомства. Ведется следствие. Полицейские пытаются найти подозреваемую.

ИА «Орелград»